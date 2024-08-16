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Продажи Geely Monjaro в России выросли на 160%
В июле Geely Monjaro почти обошел по продажам Lada Niva Travel.

В июле этого года рынок автомобилей в России показал интересные результаты. Особенно выделился Geely Monjaro, который почти сравнялся по продажам с известной Lada Niva Travel. По данным "Автостат-инфо", продажи Geely Monjaro увеличились на 160%, что является значительным успехом.

Сравнение продаж двух моделей показывает, что Lada Niva Travel была продана в количестве 3796 единиц, заняв третье место в рейтинге. Сразу за ней, с разницей всего в одну машину, следует Geely Monjaro с результатом в 3795 проданных единиц. Это ставит его на четвертое место. Пятую позицию занимает Lada Niva Legend с 3416 проданными автомобилями.

Лидером среди SUV стал Haval Jolion, продажи которого выросли на 88% по сравнению с прошлым годом, достигнув 8357 единиц. Второе место занял Chery Tiggo 7 Pro Max с 6124 проданными машинами.

Всего в июле в России было продано 93 761 автомобиль категории SUV, что составляет 69% от общего числа продаж автомобилей. Эти цифры подчеркивают популярность кроссоверов и внедорожников среди российских покупателей.

#автомобили #geely #автопром #geely monjaro
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