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g1tarist
Обновленная версия Haval F7 получила интегрированную систему Яндекс Авто
Данные навигации и мультимедиа выводятся прямо на приборную панель.

В России стартуют продажи обновлённого кроссовера Haval F7. Эта модель выделяется на фоне других благодаря встроенной системе Яндекс Авто. Теперь водителям не придётся отвлекаться на смартфон в пути: всё необходимое отображается прямо перед глазами на приборной панели и проекционном дисплее.

Что нового в Haval F7? Во-первых, это первая модель бренда, где используется Яндекс Авто. Эта система объединяет навигацию и мультимедиа, позволяя управлять музыкой, картами и другими функциями без отвлечения от дороги. Все важные функции и приложения теперь будут под рукой, на главном экране.

Система умеет синхронизироваться с вашим Яндекс ID, автоматически загружая избранные места из Яндекс Навигатора и плейлисты из Яндекс Музыки.

Особенно удобной окажется функция навигации. Она учитывает пробки, предупреждает о камерах и дорожных происшествиях, помогая выбрать оптимальный маршрут. Даже без доступа к интернету можно строить маршруты благодаря оффлайн-картам. Система также информирует о ближайших парковках с указанием цен и показывает вашу скорость, используя данные GPS и автомобиля.

С 23 августа новый Haval F7 можно будет приобрести у официальных дилеров. Предлагается три комплектации, начальная цена составит 2,7 млн рублей.

#автомобили #авто #машины #яндекс авто #haval f7
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