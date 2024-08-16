До рыночного дебюта этой модели осталось три недели.

Новый автомобиль Lynk & Co Z10 уже вызвал большой интерес в Китае. За первые сутки после анонса на него поступило 10 тысяч заказов, хотя до начала продаж остается еще три недели. Этот автомобиль производит компания Geely под брендом Lynk & Co. Такой успех на рынке, где конкуренция очень высока, говорит о большом интересе к новинке.

Цены на Lynk & Co Z10 начинаются с 30 тысяч долларов. Это стоимость базовой модели с задним приводом и мотором на 272 лошадиные силы. Есть и другие варианты: более мощная версия с 421 л.с. и топовая модель с полным приводом и двигателем на 788 л.с. В зависимости от выбранной версии, автомобиль может проехать без подзарядки от 602 до 806 километров. Это стало возможным благодаря аккумулятору на 95 кВт·ч. Размеры автомобиля впечатляют: длина — 5028 мм, ширина — 1966 мм, высота — 1468 мм, а колесная база составляет 3005 мм.

Этот автомобиль стал настоящим открытием для рынка и уже успел завоевать внимание покупателей.