Автомобили построены на базе переднеприводной «ГАЗели».

В России стартуют тесты нового авто для курьеров, основанного на модели "ГАЗели". Это авто, названное SDV 3.5, проверят на практике разные интернет-магазины.

Год назад ГАЗ показал миру SDV 3.5 - авто, специально разработанное для нужд доставки, работающее на электричестве. Сейчас, по информации от Quto.ru, начинается его испытательный период. SDV 3.5 выделяется среди прочих своими удобными сдвижными дверями и возможностью прохода из кабины в грузовой отсек.

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Этот электромобиль может проехать до 200 км без подзарядки, что делает его идеальным выбором для курьерских служб. "Это реально удобно для курьера. Таким авто можно доставить гораздо больше заказов", - говорит Андрей Кузнецов, один из руководителей Горьковского автозавода.

Таким образом, SDV 3.5 обещает стать настоящим помощником для служб доставки, предлагая новый уровень эффективности и удобства в работе курьеров.