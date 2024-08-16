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g1tarist
Toyota может полностью отказаться от бензиновых автомобилей в США
Все автомобили заменят гибридными электрокарами.

Toyota планирует большие изменения на американском рынке. Компания может отказаться от продажи обычных бензиновых авто, заменив их на гибридные модели. Это связано с новыми экологическими требованиями, которые начнут действовать в США с 2027 года.

Сейчас в ассортименте Toyota в США половина автомобилей работает на бензине. Среди них - известные модели как Toyota Corolla и Toyota RAV4. Однако вскоре они могут стать гибридными. Это значит, что автомобили будут использовать и бензин, и электричество, что сделает их более экологичными.

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Переход на гибридные технологии не будет мгновенным. Дэвид Крист, занимающийся вопросами продаж и маркетинга в Toyota Северной Америки, отметил, что некоторым моделям потребуется больше времени на адаптацию. В особенности это касается бюджетных моделей и пикапов, так как покупатели часто обращают внимание на цену.

В будущем автомобили Toyota будут оснащаться подключаемыми гибридными установками с батареями большой емкости. Это позволит сделать их более эффективными и экологичными.

Такие изменения являются частью глобальных усилий по снижению вредных выбросов и переходу на более чистые источники энергии. Toyota стремится идти в ногу со временем, предлагая покупателям не только комфортные, но и экологически безопасные автомобили.

#сша #автомобиль #toyota #электрокар #бензин
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