Эти данные пока не окончательные и должны быть подтверждены.

На Солнце зафиксировали рекордное количество пятен за последние 20 лет. Ученые обнаружили сотни этих пятен 8 августа 2024 года. Это событие стало возможным благодаря работе Обсерватории солнечной динамики NASA.

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Эксперты отмечают, что нынешний, 25-й солнечный цикл, оказался гораздо активнее, чем ожидалось. Он уже привлек внимание мира из-за сильных геомагнитных бурь, вызвавших яркие полярные сияния. Теперь же к этому добавилось и рекордное количество солнечных пятен – 337 за одни сутки, что является самым высоким показателем с марта 2001 года.

По словам Шона Дала из Центра прогнозирования космической погоды NOAA, это событие подчеркивает необычайную активность текущего солнечного цикла. Окончательные данные по количеству пятен будут опубликованы в конце месяца, но уже сейчас Всемирный центр данных по индексу солнечных пятен и Королевская обсерватория в Бельгии оценивают их количество в 299, что также является рекордом с июля 2002 года.

Это значительное событие для научного сообщества, так как предыдущие прогнозы NOAA предполагали, что пик активности 25-го солнечного цикла придется на период с января по октябрь 2024 года. Таким образом, текущие наблюдения подтверждают высокую активность Солнца и важность продолжения наблюдений за его поведением.