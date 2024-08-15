Обновление явно пошло на пользу.

Эта модель теперь оснащена мощным двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 141 лошадиную силу. К тому же, автомобиль имеет бесступенчатую коробку передач, а полный привод доступен за дополнительную плату. Стоимость начинается с 21 830 $.

В базовой комплектации Kicks укомплектован светодиодной оптикой и сенсорным экраном на 7 дюймов, поддерживающим Bluetooth. Если выбрать модель попроще, SV, то в неё добавятся беспроводные функции для Apple CarPlay и Android Auto, а также увеличится размер сенсорного экрана до 12,3 дюйма и появится зарядное устройство для мобильных телефонов. Самая дорогая версия, SR, предлагает эксклюзивные светодиодные фары, зеркала в черных глянцевых корпусах, колесные диски на 19 дюймов и салон с двухцветной отделкой.

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Покупатели Kicks также получают дополнительное преимущество в виде программы обслуживания Nissan Maintenance Care. Эта программа включает бесплатные проверки и замену масла три раза в течение двух лет или до достижения пробега в 40 тысяч километров.