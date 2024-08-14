За подготовку команды отвечал Центральный университет, созданный при поддержке Т-Банка.

Старшеклассники из РФ стали лучшими на первой Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Проходила она в Болгарии с 9 по 14 августа 2024 года. В мероприятии участвовали команды из 40 стран мира, включая Китай, Японию, Канаду и США.

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Российские школьники показали отличные результаты, завоевав золото в научном этапе и серебро в практическом. Это позволило им стать обладателями первого места по общему количеству баллов.

Подготовка команды длилась около 2 месяцев и проходила под руководством специалистов из Центрального университета, который получил поддержку от Т-Банка и других российских компаний.

Олимпиада состояла из двух этапов. На первом этапе участникам предстояло решить задачи, связанные с научными исследованиями в области искусственного интеллекта. Для этого им нужно было продемонстрировать знания в программировании, владение библиотеками Python и основами машинного обучения. Российская команда вышла в лидеры, набрав наибольшее количество очков по результатам всех испытаний.

Второй этап олимпиады предполагал проведение экспериментов с программным обеспечением ИИ, таким как ChatGPT и Dalle-2. Здесь наши школьники также показали высокие результаты, заняв 2 место.

Победа российских старшеклассников на таком престижном международном соревновании – это большое достижение и подтверждение высокого уровня образования и подготовки российских учеников в области новейших технологий.