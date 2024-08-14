Израиль получит новую эскадрилию истребителей F-15.

Несмотря на громкие заявления в мае 2024-го года, американское правительство продолжает снабжать Израиль современным вооружением. Стало известно, что Госдеп США одобрил продажу ЦАХАЛ 50 истребителей F-15IA и F-15I+, которые начнут поставляться в 2029 году. Новость о крупной сделке появилась на официальном сайте агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона. Оценочная стоимость поставки составит 18,82 миллиарда долларов, часть из которых выделят из бюджета Соединенных Штатов.

Как пишут на сайте, в Израиль поставят 50 тяжелых истребителей F-15IA (Israel Advanced) и F-15I+, которые составят новую авиационную эскадрилью ВВС страны. Также стало известно, что израильское правительство хотело приобрести новые самолеты еще в 2018 году, но вместо этого обратило внимание на F-35. Однако политика изменилась, и израильтяне снова решили купить именно тяжелые F-15, но и от закупок F-35 не отказались. Что интересно большая часть суммы будет выделена Израилю в качестве помощи, но какая именно нигде не уточняется.

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«Госсекретарь одобрил возможную иностранную военную продажу правительству Израиля самолетов F-15IA и F-15I+ и соответствующего оборудования на предполагаемую стоимость в $18,82 млрд» - пишут на официальном сайте.

Кроме самих самолетов, Израиль получит и комплектующие к ним, а также разнообразное вооружение, включая авиационные бомбы. Часть устаревших израильских самолетов F-15I улучшат до более современной модели. США продолжает накачивать оружием свой непотопляемый авианосец на Ближнем Востоке, одновременно осуждая действия израильтян и подбрасывая им новые игрушки.