Можно легко планировать свой отдых на водоеме.

Теперь в «Яндекс Погоде» можно узнать, какая будет температура воды. Это нововведение поможет вам спланировать отдых у воды, зная, насколько комфортно будет купаться. Уникальность обновления в том, что оно позволяет проверить температуру не только в отдаленных морях, но и в водоемах, находящихся неподалеку от вас, в пределах 5 км.

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Чтобы сделать такой прогноз, «Яндекс» использует технологию «Метеум». Она анализирует данные с гидропостов и учитывает различные погодные условия, чтобы предсказать среднюю температуру воды на весь день. Это значит, что теперь вы можете знать температуру воды заранее, на 10 дней вперед.

Искать эту информацию можно на сайте в разделе «Водный спорт» или через приложения с голосовым помощником «Алиса».