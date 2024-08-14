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g1tarist
В России начались продажи нового минивэна Toyota Alphard
Самая желанная модель в Японии прибыла в Россию.

Этот автомобиль можно купить по цене, равной стоимости двух внедорожников Land Cruiser 300, то есть за 19,99 миллиона рублей. В качестве сравнения, один Land Cruiser 300 в хорошей комплектации обойдется примерно в 10 миллионов рублей.

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Toyota Alphard 2024 года оснащен современной гибридной системой, сочетающей 2,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор, обеспечивающий общую мощность в 190 лошадиных сил. Эта мощность передается на все четыре колеса через вариатор. Размеры минивэна впечатляют: длина составляет 5005 мм, ширина - 1850 мм, а высота - 1945 мм, при этом колесная база равна 3000 мм.

Внутри автомобиля предусмотрен высокий уровень комфорта: кожаные кресла, электрорегулировки, подогрев и вентиляция для передних сидений. Пассажиры второго ряда также могут наслаждаться раздельными креслами с индивидуальными настройками. Кроме того, в Alphard есть многозонный климат-контроль, электрорегулировка рулевой колонки и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски. Для удобства водителя предусмотрен ряд систем помощи.

Таким образом, Toyota Alphard 2024 года представляет собой премиальный минивэн, который сочетает в себе роскошь, мощность и современные технологии. Этот автомобиль станет отличным выбором для тех, кто ценит комфорт и качество.

#россия #япония #авто #автомобиль #toyota #alphard
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