Всё из-за угрозы со стороны Украины.

Официальные власти Белгородской области объявили эвакуацию мирного населения из Краснояружского района Белгородской области. Причиной называют угрозу со стороны Украинской границы. Власти рекомендуют жителям района эвакуироваться, воспользовавшись специально подготовленными зонами эвакуации. Военные РФ будут обеспечивать безопасность хода эвакуации.

«Уверен, наши военнослужащие сделают все возможное, чтобы справиться с возникшей угрозой. Но для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места» - пишет губернатор Белгородской области Гладков.

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Стоит отметить, что многочисленные военные эксперты и аналитики начали предупреждать про опасность для Белгородской области сразу после украинского вторжения в Курскую область. Из неофициальных источников приходили сообщения о накапливающейся на границе большой группировки ВСУ, которую ранее главком Сырский предполагал использовать для обороны Часова Яра. Теперь резервные бригады, оснащенные западным вооружением и техникой, развертываются на границе и создают угрозу.

Стоит понимать, что пока никто из военных аналитиков не пришел к однозначному выводу по поводу ситуации с нападением Украины на Курскую область. Одной из самых распространенных версий стала попытка показать властям США, что ВСУ еще что-то могут и им не нужно прекращать их финансирование.