Коллекционную модель по цене новой Lada Granta.

В Москве на мероприятии для любителей автомобилей Porsche произошло необычное событие. Во время проведения благотворительного аукциона продали миниатюрную модель авто Porsche 911 GT Spirit 1984 года. Всё бы ничего. но его цена была 999 тысяч рублей. Для сравнения, это примерно столько же, сколько стоит новая Lada Granta.

Аукцион привлек внимание многих, начальная цена была всего 30 тыс. рублей, но со временем она выросла более чем в 30 раз. Такая цена стала возможной благодаря уникальности лота: на самом деле лот - не лимитированная версия спорткара, а картина художницы Анастасии Чегуновой, на которой красуется миниатюрная версия Porsche.

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Любопытно, что покупатель решил остаться анонимным, не сообщив СМИ ни слова о себе. Все деньги, полученные с аукциона, отправят на благотворительность через приложение Tooba..

Такие мероприятия показывают, как увлечение автомобилями может принести не только удовольствие, но и помочь другим.