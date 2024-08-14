Создан он будет на базе учебно-боевого Як-130.

Этот самолет - улучшенная версия уже известного учебно-боевого Як-130. О начале его создания стало известно после презентации на форуме "Армия-2024".

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Сейчас на Иркутском авиационном заводе идет активная подготовка к производству. Первые части самолета уже находятся в процессе изготовления. По плану, первый фюзеляж будет готов к концу ноября, а следующий - в декабре этого года.

Первый полет новинки запланирован на первую половину 2025 года. Всего для тестирования планируется построить три прототипа. Як-130М обещает стать не только учебным, но и полноценным легким истребителем. Основная задача модернизации - улучшение боевых характеристик, чтобы самолет мог успешно конкурировать на международном рынке. Создатели уверены, что новая модель привлечет внимание зарубежных покупателей.