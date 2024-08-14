Теперь без 30-мм автоматической пушки.

Госкорпорация Ростех и компания «Высокоточный комплексы» продолжают развивать линейку зенитно-ракетных комплексов «Панцирь» с возможностью установки на любые платформы. При этом новый вариант ЗРПК получил наименование «Панцирь-СМД-Е» и не имеет привычной 30-мм пушки, которая показала себя с не лучшей стороны в зоне СВО в сбитии дронов разных типов. Поэтому в новом варианте от пушки отказались в пользу мелкокалиберных ракет. Об этом сообщил замглавы госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

Представитель госкорпорации заявил, что новый комплекс покажут в рамках форума «Армия-2024» вместе с другими новинками. Новый «Панцирь» лишиться автоматической пушки, но вместо нее будет установлен блок с управляемыми зенитными ракетами малого калибра. Кроме того, боевой модуль выполняется в рамном варианте, что позволит установить его куда только угодно, включая вариант с размещением в стационарном варианте.

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«Отмечу новейшую систему ПВО «Панцирь-СМД-Е». Это разработка наших «Высокоточных комплексов». От хорошо знакомого «Панциря» ее отличает новый боевой модуль без автоматических пушек. То есть это именно зенитный ракетный комплекс в чистом виде» - рассказал Артяков РИА Новости.

Стоит напомнить, что новые ракеты для ЗРПК «Панцирь» начали разрабатывать еще в начале года, когда прошли первые сообщения про их создание. ЗУР прошли боевые испытания в зоне Спецоперации и показали свою эффективность. Новые мелкокалиберные ракеты способны сбивать любой тип дронов, включая малоразмерные и быстролетящие FPV-дроны.