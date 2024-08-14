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g1tarist
Потери ВСУ под Сумами вероятно, окажутся больше, чем в Курской области
Из-за применения русскими ФАБ с УМПК и баллистических ракет.

Действия вооруженных формирований Киева на территории Курской области приводят к закономерным результатам в виде ударов со стороны России по Сумской области. Именно оттуда идут резервы и происходит снабжение украинской группировки, действующей на российской территории. Как сообщает военная администрация Сумской области, ВС РФ используют все доступные средства поражения для ударов по военным объектам ВСУ и местам скопления военной техники и личного состава.

Стоит отметить, что ранее эта область находилась в относительной безопасности из-за незначительного отвода российских и украинских сил от границы еще в 2022-м году. При этом, когда началось вторжение в Курскую область и полетели ответные удары, администрация начала удивляться подобному положению вещей. ВС РФ наносят удары с помощью ОТРК «Искандер», ФАБ с УМК и другими высокоточными средствами.

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Как пишут украинские блогеры, «демилитаризация» личного состава ВСУ в Сумской области достигла таких величин, что превысила числа из Курской области. При этом удары наносятся не только по месту дислокации «мобилизованного ресурса», но и по колонам, которые идут в Курскую область. Так пришли данные об «демонтаже» крупной колонны бензовозов, которые шли к российской границе. Также принудительно превращен в металлолом один из ЗРК вместе с радаром и пусковыми установками точным прилетом оперативно-тактической ракеты.

#украина #сво #всу #сумы
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