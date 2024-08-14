Американцы «накачивают» Европу системами HIMARS.

Страны НАТО продолжают усиливать оборону для защиты от атаки вероятного противника и закупают американское оружие большими партиями. В частности, Норвегия сделала большой заказ компании «Локхид-Мартин» на закупку 16 РСЗО M142 HIMARS вместе с комплектующими. При этом ранее в стране планировали закупить южнокорейские системы R239 Chunmoo, но вероятно из-за американского давления сделка не удалась.

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Как сообщают источники, Норвегия планирует закупить не только сами установки M142, но и высокоточные боеприпасы к ним. Так, есть информация про почти 100 изделий типа ARACMS и пакеты с G: MRS. Общую сумму сделки оценивают в 580 миллионов долларов, которые выделит оборонное ведомство северной страны. Ранее на рынок Норвегии со своим предложением пыталась пробиться Южная Корея, но их компанию постигла неудача. Теперь южные корейцы хотят сделать предложение Швеции, которая также наращивает военный потенциал.

Стоит отметить, что американские системы M142 HIMARS сегодня закупают почти все европейские страны. Причем «первыми ласточками» стали поляки и румыны, которые стремятся усилиться современным оружием. Также есть заказы со стороны Италии, которая закупит у США сразу 21 комплекс. Есть мнение, что такой ажиотаж возник из-за успешного применения РСЗО на полях Украины, но более вероятно, что на европейские страны давит США, которые получают много денег от подобных заказов.