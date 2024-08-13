«Повысили технологичность и модернизировали производство»:

Для снижения сопутствующего ущерба и повышения эффективности огня по малым целям, российская армия использует 152-мм корректируемые боеприпасы для артиллерии «Краснополь». Выпуском снарядов этого типа занимаются входящие в холдинг «Высокоточные комплексы» компании. Сегодня пришли известия, что выпуск «Краснополя» был успешно увеличен за счет модернизации производственных линий и повышения технологичности продукции. При этом снизилась себестоимость снаряда, что также влияет на массовость производства.

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ВС РФ с самого начала СВО используют для нейтрализации бронетехники, артиллерии и укреплений ВСУ управляемые 152-мм снаряды «Краснополь». Боеприпасы могут использоваться любыми орудиями, имеющими схожий калибр, включая современные САУ «Коалиция-СВ», «Мальва» и «Мста-СМ». Управление полетом снаряда происходит за счет наведения по лазерному лучу, который подсвечивает цель. Основной разработкой и производством «Краснополя» занимаются в КБ Приборостроения академика Шипунова.

«Комплекс таких работ уже проведен, дальнейшие работы в этом направлении продолжаются» - приводит РИА Новости слова представителя холдинга.

Стоит отметить, что сообщения о кратном повышении выпуска «Краснополя» появились еще в начале года, но только теперь этот факт официально подтвердили. 152-мм «Краснополи» показали свою эффективность и наращивание их производства усилит российскую армию. Напомним, что снаряды способны лететь на дальность до 20 км, что позволяет накрывать цели неподалеку от линии боевого соприкосновения.