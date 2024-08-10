Только за июль придано почти 4 тысячи авто, для Belgee это рекорд.

В июле этого года россияне активно покупали кроссоверы белорусского производства Belgee, причем продажи достигли рекордной отметки в 3716 машин. Это стало новым рекордом, превысив предыдущий (был установлен в мае 2024 года), когда было продано 3598 машин. Такой успех позволил Belgee занять седьмое место среди самых востребованных автомобильных брендов в России.

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Основную часть продаж составила модель Belgee X50, она, кстати, является адаптированной версией Geely Coolray I поколения. Было продано 3646 Belgee X. А модель Belgee X70 нашла всего 70 покупателей, но это связано с тем, что она появилась в продаже только в конце июля.

Благодаря такому успеху, белорусский бренд с двумя моделями в линейке смог завоевать целых 2,7% рынка новых автомобилей в России. Это несомненно является значительным достижением.