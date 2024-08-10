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g1tarist
ВС РФ взяли последний рубеж украинской обороны с востока Покровской агломерации
ПГТ Желанное полностью под российским контролем.

Несмотря на ситуацию в Курской области, остальная часть линии боевого соприкосновения продолжает постепенно сдвигаться не в пользу украинской армии. Так приходят новости с Покровского направления, где Вооруженные силы РФ окончательно зачистили поселок городского типа Желанное, которые был ключевым элементом обороны ВСУ в восток от Покровской агломерации. Стоит отметить, что именно Покровск сегодня является крупным логистическим центром, через который идут грузы в подконтрольные ВСУ участки ДНР.

Еще в начале недели российские войска контролировали только 80% населенного пункта Желанное, которое входило в очередную оборонительную линию перед Покровском. Однако ночью пришли данные, что ПГТ полностью очищен от присутствия украинских вооруженных подразделений и перешел под российский контроль. Стоит отметить, что в Желанном сходится несколько автомобильных дорог и железнодорожные пути. Одна из дорог ведет через Новожеланное к Новогродовке, которая является часть Покровской агломерации с восточной части города.

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Желанное входило в линию обороны, которая состояла из нескольких населенных пунктов, что были переделаны ВСУ в укрепрайоны. Далее перед ВС РФ лежит еще одна линия обороны, состоящая из Гродовки и Новогродовки. По сути, это уже предместья Покровска и за ней, линией обороны, уже лежит сам город. Захват Покровска приведет к резкому снижению логистических возможностей ВСУ в этом регионе, что окажет существенное влияние на ход штурмовых действий ВС РФ.

#россия #украина #сво #всу
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