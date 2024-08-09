События приобретают экстерриториальный характер.

Ситуация в Курской области остается непростой и столкновения с украинскими подразделениями длятся уже не первые сутки. Спустя несколько дней после начала атаки украинской армии на мирную Курскую область ситуацию прокомментировал бывший президент РФ и нынешний зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем ТГ-канале. Это произошло на фоне созванного Владимиром Путиным собрания по поводу происходящего, на котором присутствовали главы силовых ведомств страны, а также Сергей Шойгу. Но самого Медведева на заседании не было.

На страницах своего телеграмм-канала Медведев заявил, что атака на Курскую область это попытка показать западным партнерам Киева пригодность и возможность ВСУ на активные действия. Также экс-президент заявил, что на это потребовались все остатки украинской армии и подготовленные резервы.

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«Это и временное информационное превращение зрады в перемогу» - пишет Медведев.

Кроме глав силовых ведомств на совещании с президентом Путиным присутствовал начальник Генерального штаба ВС РФ Герасимов, который пообещал решить вопрос с Курской областью и вторгшимися туда украинцами.

«Есть и ещё одно важное политическое и правовое последствие случившегося. С этого момента СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер. Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока ещё существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше. Не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ Украинского рейха. Пусть это осознают все, включая английских … Мы остановимся только тогда, когда посчитаем для себя это приемлемым и выгодным» - дополняет Медведев.

Стоит отметить, что вопрос с ситуацией в Курской области сегодня стоит особенно остро, так как Киев добивается этим медийной «перемоги», которую может выгодно продать на запад и получить взамен военную помощь по высшему тарифу. При этом есть и вторая задача вторжения, а именно отвлечение большой группы сил с основной линии боевого соприкосновения, где у Украины дела идут не то чтобы очень хорошо.