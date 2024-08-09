Это поможет стремительно действовать вдали от морских баз.

Безэкипажные катера (БЭК) показали свою эффективность в современных вооруженных конфликтах. На западе видят эффективность таких дронов и вовсю готовятся к их принятию на вооружение. Однако американцы столкнулись с серьезным недостатком БЭК, так как из-за малых размеров автономность серьезно урезана. Поэтому компании Kraken и Capewell решили объединить усилия и создать систему авиационной доставки дрона к месту акции.

Морской дрон представляет собой начиненный взрывчаткой катер, который способен передвигаться с большой скоростью. Из-за малой заметности на зеркале моря, аппарат сложно заметить и есть возможность подвести аппарат близко к цели. Например, подогнать БЭК к корвету или фрегату потенциального противника и совершить подрыв. В этом плане действие похоже на обычную торпеду, но способную двигаться непредсказуемо и действовать в составе группы.

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Американские компании планируют доставлять безэкипажные катера к месту операции с помощью летательных аппаратов. Тем самым увеличивается скорость оперативного реагирования и охват зоны влияния. В качестве авиадесантируемого дрона хотят использовать R3 SCOUT и приспособить для его сброса универсальную парашютную систему UMCADS. Подробной информации о сроках разработки пока никаких сведений не поступало.