А если точнее - лазерное вооружение и искусственный интеллект.

Российская военная авиация всегда находилась на передовом уровне и нынешние разработки полностью оправдывают такое положение. Дело в том, что на днях был продемонстрирован перспективный истребитель-перехватчик МиГ-41, который должен сменить нынешний МиГ-31. Это мгновенно вызвало серьезное беспокойство в Соединенных Штатах, даже несмотря на то, что самого самолета по факту пока не предвидится, а есть только макеты и перечень ряда используемых технологий.

В частности, о МиГ-41 написал военный эксперт Брэндон Джей Вайхерт на страницах журнала National Interest. Американский эксперт высказал серьезное беспокойство по поводу концепции нового российского перехватчика, который по некоторым данным будет способен выходить в околоземное пространство и развивать скорость выше скорости звука в 4 раза. При этом в качестве основного вооружения будут использоваться не только ракеты, но и лазерные установки, которые будут поражать цели. Кроме того, заявляется, что на самолет будут монтировать системы ЭМИ для нейтрализации электроники цели.

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Описание возможностей самолета выглядит как будто взятым из научной фантастики, но российские представители обещают показать перспективные технологии уже в 2025-м году. Это должно будет подтвердить возможность создания истребителя-перехватчика 6-го поколения. При этом информация про МиГ-41 курсирует уже не первый год, но более подробных сведений о программе и самом самолете никто не озвучивает. Проект находится за завесой крайней секретности, но оно и не удивительно, ведь машина должна будет сочетать в себе множество прорывных технологий. Кроме того, эксперт предполагает, что пилотировать аппарат будет не живой человек, а искусственный интеллект, что позволит убрать из самолета системы жизнеобеспечения.