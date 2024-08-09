Он считает, что от Украины останется 2-3 области.

Результатом российской Спецоперации на востоке Украины может стать полное исчезновение последней, так как страну банально разберут на части. В частности, на западные территории Украины претендуют Румыния, Польша и Венгрия, которые не прочь вернуть себе утраченные земли. При этом как страна Украина полностью исчезнет с политической карты мира. Об этом рассуждает Жак Бо, военный аналитик и бывший полковник Генштаба Швейцарии в отставке.

Военный аналитик Бо утверждает, что украинские территории на западе ранее принадлежали другим странам и те не прочь восстановить историческую справедливость. Ранее, в начале СВО, о такой возможности говорили в открытую, но сейчас все разговоры на эту тему ушли в кулуары, но никто не отменяет такую возможность. При этом от самой Украины останется 2-3 области с Киевом в виде столицы, а Россия заберет себе восток и юг страны, а запад соответственно разделят Румыния, Венгрия и Польша.

реклама «Я даже уже не упоминаю тот факт, что есть некоторые соседние страны, такие как Польша, Венгрия и Румыния, которые могут захотеть получить свою часть территории, которая раньше им принадлежала» - высказывается эксперт Бо.

Стоит отметить, что это только мнение оного из военных аналитиков с запада, но оно очень популярно наравне с идеей демаркационной линии наподобие корейской. Однако, как бы западным соседям Украины не хотелось получить приз в виде территории, главную скрипку с той стороны играют США и Великобритания. По этой причине ситуация на Украине столь непредсказуемая и может привести к самым невероятным результатам.