Израиль уже назначил его в качестве новой цели для нейтрализации.

Противостояние Израиля с рядом ближневосточных стран и движений продолжает накаляться и ЦАХАЛ все чаще пытается провести операции по нейтрализации тех или иных высокопоставленных руководителей враждебных структур. Стало известно, что место главы политбюро движения ХАМАС занял Яхьи Синвар, который приговорен израильским судом на четыре пожизненных срока. В ответ на назначение, правительство Израиля назначило Синвара новой целью и заявило об его незамедлительной ликвидации.

Официальный Израиль крайне бурно отреагировал на назначение Синвара на место лидера ХАМАС, так как именно его считают одним из вдохновителей прошлогоднего нападения на еврейское государство. При этом выкрикиваются громогласные возгласы, что необходимо не только нейтрализовать Синвара, но и окончательно решить палестинский вопрос и судьбу движения ХАМАС.

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Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагави добавляет масла в огонь и высказывается, что единственное чего заслуживает Синва это участок на кладбище. Исходя из таких заявлений, а также принимая в расчет информацию, что новый лидер ХАМАС крайне радикально настроен по отношению к Израилю, создается ситуация, когда мир с ХАМАС заключать никто не будет. Более того, никто и со стороны палестинского движения не пойдет на мирные переговоры после все, что сделало израильское правительство.