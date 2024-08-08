Он считает, что самолеты существенного влияния на ситуацию не окажут.

Согласно некоторым источникам, на Украину прибыло от 6 до 12 американских истребителей F-16, которые способны действовать в зависимости от модификации и навешенного вооружения самым разным способом.

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Однако, как утверждает бывший военный летчик ВКС РФ и автор ТГ-канала «Fighter Bomber», ничего сверхъестественного от поставленных самолетов ждать не стоит. Хотя и возможны попытки использования истребителей для засад на российские бомбардировщики Су-34, которые сегодня являются одной из главных проблем для украинской армии.

«Все наши истребители имеют поколение 4+ или 4++. Примерно по вообще всем характеристикам F-16 как носитель проигрывает нашим истребителям, но это не значит, что они не смогут противостоять нашим истребителям и иногда побеждать. Решать исход боя будет тактика и оружие. Не самолет. Победит тот, кто хитрее и умнее» - пишет автор ТГ-канала.

Стоит отметить, что западные страны весьма неохотно поставляли истребители и не понятно, будут ли они восполнять потерянные машины. Также не понятно, кто именно поставил F-16, но есть мнение, что это были Нидерланды, которые очень долго обещали это сделать. Также есть мнение, что для этих самолетов не будут поставлять самые новые образцы вооружения, так как опасаются, что они могут попасть в руки российских инженеров со всем вытекающими последствиями.