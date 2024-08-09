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g1tarist
ЦАХАЛ сообщает о ликвидации командира спецбатальона "Хезболлы"
Этот командир отвечал за элитное подразделение «Радван».

Обстановка на северной границе Израиля продолжает накаляться и постепенно переходит в «горячую» фазу. Обе стороны, и Армия обороны Израиля, и ливанская «Хезболла», продолжают наносить точечные удары в попытке нейтрализовать важных командиров. В частности, ЦАХАЛ сообщает про успешный удар по автотранспорту в котором перемещался командир элитного батальона «Радван», принадлежащий «Хезболла». Подробностей израильская сторона не сообщает и известно только, что машина с Али Джамаля Алдина Джавада поражена силами ВВС, вероятно ракетой с дрона.

Израильская армия продолжает выбивать враждебных командиров и лидеров с помощью высокоточного оружия не стесняясь нарушать государственные границы других стран. Официальный ТГ-канал израильской армии добавляет, что нейтрализация этого командира серьезно ослабит подразделения «Хезболлы» на юге Ливана.

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Стоит отметить, что на прошлой неделе израильская армия уже нанесла один удар по ливанской столице Бейруту, где высокоточным оружием был поражен один из объектов «Хезболла». В ходе того удара представитель израильских военных поделился информацией про нейтрализацию 2- высокопоставленных командиров движения.

Что интересно, появилась информация, что йеменские хуситы готовят масштабный удар по Израилю, но пока подробностей того, куда он будет нанесен и какими средствами, неизвестно. Бойцы группировки «Ансар Алла» уже не в первый раз ударят по Израилю, но до этого это были точечные уколы по кораблям и прибрежным городам.

#цахал #хезболла #командир #радван
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