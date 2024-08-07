Мигрантов будет проще интегрировать.

Несколько миллионов украинских мигрантов пребывают на территориях европейских стран и пользуются полученными от статуса беженца правами. При этом правительства этих стран не стремятся выдворить украинцев обратно на родину и даже не особо рвутся выдавать пригодных к военной службе мужчин призывного возраста. На эту тему высказался украинский экономист Игорь Гарбарук, заявивши, что Европе выгодны украинцы, которые не требуют многого, но, но при этом устраиваются на любую работу и ближе к европейцам по менталитету.

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Как сказал Гарбарук, Европе будет проще интегрировать украинцев, чем мигрантов с Ближнего Востока, которые приезжают в ЕС миллионами и при этом не хотят работать, а только живут на пособия. В этом плане украинские мигранты гораздо удобнее, так как они почти европейцы, которые исповедуют те же самые ценности.

«Давайте будем честны, что для европейских правительств украинские беженцы лучше, чем беженцы из Сирии или Ливана» - высказывается экономист в одном из ТГ-каналов.

Тут стоит отметить тот факт, что Гарбарук рассматривает ситуацию только с экономической точки зрения, но забывает про политику. Если украинским партнерам понадобиться дать Украине больше войск, то всех пригодных для военной службы беженцев тут же отправят домой и не посмотрят на экономическую выгоду. А если кто-то в этом сомневается, то с момента начала СВО весь Евросоюз только и делает, что принимает антироссийские санкции, которые в первую очередь бьют по самой Европе. Тем более, что официальный Киев уже не первый месяц требует вернуть беженцев домой, чтобы опять-таки направить их служить в ВСУ.