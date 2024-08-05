Не смотря на то, что второе поколение MG ZS без электрической версии.

Компания MG, известная своими инновационными автомобилями, собирается порадовать поклонников новинкой. Уже к концу лета ожидается презентация второго поколения популярного кроссовера MG ZS. Но для тех, кто предпочитает электромобили, есть особенно интересная новость: скоро появится совершенно новый электрический кроссовер от MG.

Этот автомобиль будет построен на базе хэтчбека MG4, который уже успел завоевать признание и награды. Первые изображения и технические подробности нового кроссовера уже опубликованы. Ожидается, что официальный дебют состоится в начале следующего года.

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Новый кроссовер от MG получил дизайн, напоминающий как MG4, так и электрический кабриолет MG Cyberster. Внешний вид стал более практичным и подходит для внедорожной езды благодаря черным пластиковым накладкам и рейлингам на крыше. Несмотря на некоторые изменения в дизайне, автомобиль сохраняет фирменные черты MG, включая хромированную эмблему и большой воздухозаборник на переднем бампере.

По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, размеры новинки превосходят предшественника: длина составляет 4 476 мм, а колесная база — 2 730 мм. Это делает кроссовер более просторным и комфортным для пассажиров.

Официальное название нового электрокроссовера пока не объявлено, но известно, что он будет использовать ту же модульную платформу, что и MG4. Это обещает впечатляющий запас хода — более 480 километров без подзарядки.

Таким образом, MG продолжает радовать автолюбителей новыми и качественными электромобилями, подтверждая свою приверженность инновациям и устойчивому развитию.