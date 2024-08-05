Всё из-за новых норм Еврокомиссии.

В Германии обсуждают запрет на использование старых дизельных авто. По новым правилам Еврокомиссии, до 8,2 миллиона машин могут исчезнуть с дорог. Это касается автомобилей с двигателями Евро-5 и Евро-6. На сегодня в стране ездит 4,3 миллиона таких авто.

Еврокомиссия хочет, чтобы машины соответствовали нормам по выбросам в любых условиях, а не только в лаборатории. Это может означать, что многие авто больше не будут допущены к эксплуатации.

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Министр транспорта Германии, Фолькер Виссинг, выступил против этих изменений. Он считает, что такие меры лишат миллионы людей их транспортных средств и призвал к отказу от "антиавтомобильной политики".

Новые правила предполагают измерение выбросов не в лаборатории, а на дорогах в реальных условиях. Виссинг обратился к Урсуле фон дер Ляйен с просьбой пересмотреть эти правила до того, как суд примет окончательное решение.

Эти изменения затронут не только автопроизводителей, но и обычных водителей, которые рассчитывали на старые нормы при покупке авто. До 2017 года автомобили сертифицировались по старым методам, которые теперь считаются неактуальными. Судебное разбирательство в Германии, которое теперь рассматривается в Европейском суде, может изменить правила игры.

Представитель автомобильного клуба ADAC выразил мнение, что не стоит спешить с выводами о запрете автомобилей, так как они были сертифицированы согласно правилам на момент их выпуска.



