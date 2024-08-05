Автомобили Smart теперь действительно станут умными.

Вскоре на рынке появится новый электромобиль Smart #5, который обещает стать настоящим прорывом. Это электрокар, созданный дизайнерами Mercedes-Benz, выделяется своим уникальным стилем и функциональностью. Он будет официально представлен 28 августа.

Smart #5 - это не просто машина, это полностью электрический внедорожник, способный проехать до 740 км без подзарядки. Это первая модель, в которой используется система искусственного интеллекта Doubao AI, делающая ее не только мощной, но и умной.

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Дизайн новинки поражает воображение. Спереди его украшает светодиодная полоса, гармонирующая с двойными фарами. Боковые линии придают ему вид настоящего внедорожника, а скрытые ручки дверей и низкопрофильные колеса улучшают аэродинамику.

Smart #5 предложит владельцам множество опций для комфорта и активного отдыха, включая многофункциональную платформу на крыше. Салон данного авто обещает быть одним из самых технологичных благодаря системе Doubao AI.

Электрокар будет доступен в нескольких версиях, с одним или двумя электродвигателями, мощностью до 310 кВт в версии Brabus. Аккумуляторы емкостью от 76 до 100.01 кВт/ч обеспечат запас хода от 570 до 740 км.