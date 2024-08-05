Теперь за ремонтом только на автосервис.

Теперь, если вы решите починить свой автомобиль прямо под окнами дома, будьте готовы к штрафу. По информации SPEEDME.RU, инспекторы ГИБДД усилили контроль за самостоятельным обслуживанием машин в жилых зонах. Это связано с желанием сохранить чистоту и порядок в местах общего пользования.

Правила, регулирующие этот вопрос, могут отличаться в разных регионах, но их главная цель одна – сделать жизнь в многоквартирных комплексах комфортнее. В некоторых городах за нарушение установленных норм предусмотрены штрафы до 5 000 рублей для физических лиц и до 300 000 рублей для компаний.

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Особое внимание уделяется соблюдению тишины в ночное время суток. Ремонт вашего авто может иногда сопровождается большими децибелами, что может стать причиной штрафа от 500 до 3 000 рублей.

Загрязнение дворов – еще одна причина, по которой могут наложить штраф. От разлитого масла до оставленного после ремонта мусора – все это может обойтись владельцу авто в сумму до 5 тысяч рублей.

Отношение к новым правилам среди жителей разделилось. Некоторые видят в них способ поддержания чистоты и порядка. Другие же считают, что это ограничивает их права, особенно в районах, где сложно найти автосервис поблизости.

Так или иначе, теперь перед тем как взяться за ключи и домкрат, стоит подумать о возможных последствиях. Возможно, поиск альтернативного места для ремонта или обращение в специализированный сервис окажется более разумным решением.