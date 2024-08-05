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g1tarist
Ferrari завершает выпуск модели SF90 Stradale
Линейка Ferrari никогда не была такой обширной

В мире машин Ferrari всегда что-то новенькое: то новая модель выйдет, то обновление какой-нибудь серии произойдет. Но в этот раз новостей о новинках нет. Зато Ferrari прощается с двумя моделями: SF90 Stradale и 812 GTS.

Компания сообщила, что эти автомобили больше не будут выпускаться. Это стало известно из отчета о продажах за первую половину 2024 года. SF90 Stradale скоро заменят обновленной моделью, её уже видели на тестах. А вот 812 GTS уже нашел себе замену - это 12Cilindri Spider. Но это касается только стандартной версии SF90, ведь экстремальная версия XX уже пошла в продажу.

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Также в Ferrari отметили, что продажи моделей Roma и 812 Competizione упали. Это связано с тем, что эти автомобили скоро сменятся новыми. Пока неизвестно, чем заменят Roma, но версия Roma Spider останется в продаже. А вот 812 Competizione уже заменили на 12Cilindri.

За первую половину 2024 года Ferrari продала 3228 машин по всему миру, это на 2% больше, чем в прошлом году. Компания получила много заказов и будет занята до 2026 года. Это благодаря новой модели 12Cilindri, которая пользуется большим спросом.

Ferrari не собирается делать акцент на внедорожниках, в отличие от Lamborghini с их Urus. Напомним, что выпуск внедорожника Purosangue будет ограничен 20% от общего годового производства компании.

#автомобили #авто #ferrari #sf90 #stradale
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