Концерн наконец-то возобновил выпуск желанной модели.

После короткого перерыва, «АвтоВАЗ» обещает вернуться к производству своей Lada Vesta Sportline. Это начнется сразу после 18 августа, когда закончится "отпуск". Напомним, что Lada Vesta Sportline - на сегодня самая дорогая модель. В новой версии она будет предложена с лучшей комплектацией и в новых цветах. К уже знакомым белому и черному добавятся новые оттенки: Борнео, Платина и Кориандр.

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В июле было объявлено о временном завершении создания этой модели, но точные причины не были названы. Lada Vesta Sportline имеет 1,6-литровый двигатель мощностью 118 лошадиных сил и может разогнаться до 100км/ч за 10,9 сек. Ее максимальная скорость - 190 км/ч. Машина оснащена 5-ступенчатой МКПП, имеет уменьшенный дорожный просвет и спец-подвеску для лучшей управляемости. Дизайн дополняют спортивные элементы: красные вставки, спойлер, двойные выхлопные патрубки и 17-дюймовые диски.

Это возобновление производства обещает поклонникам бренда новые возможности выбора и обновленный опыт вождения.