Автовладельцы останутся без красоты.

В России отказались от идеи продавать "красивые" номера для машин на аукционах. Это решение объяснили не готовностью к такому шагу и другими более важными задачами, среди которых - вливание новых регионов в общую жизнь страны.

Раньше предполагалось, что люди смогут выбирать особенные номера через интернет и платить за это больше. Это могло бы принести дополнительные деньги в бюджет. Но пока что эту идею решили не развивать.

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Основное внимание сейчас - на помощи новым регионам. Там до 2026 года будут свои правила для машин, например, не нужно будет страховку или проходить проверку машины.

Идея продавать особенные номера впервые появилась в 2019 году. Тогда говорили, что это может принести много денег. Но до сих пор эту идею так и не осуществили.

Так что пока что "красивые" номера для машин не будут продаваться на аукционах. Власти считают, что сейчас есть более важные дела.