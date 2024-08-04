Прорыв в производстве батарей.

В Китае создали новый тип батарей для электромобилей, который обещает сделать их намного дешевле. Ученые из Университета науки и технологий представили батарею, стоимость производства которой в десять раз ниже, чем у существующих аналогов. Это стало возможным благодаря использованию нового электролита, который не требует дорогих материалов.

Этот прорыв может значительно удешевить электромобили и вывести Китай на лидирующие позиции в производстве батарей. Твердотельные батареи, которые используют новый электролит, отличаются от обычных. Вместо жидких или гелевых электролитов они работают на твердых, что делает их более безопасными и долговечными.

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Для производства традиционных твердотельных батарей требовались дорогие сульфиды лития, стоимость которых могла достигать 195 долларов за килограмм. Новый материал, разработанный китайскими учеными, обходится всего в 14,42 доллара за килограмм. Это снижает стоимость производства и делает батареи доступнее для широкого круга потребителей.

Твердотельные батареи с новым электролитом могут работать дольше и безопаснее, чем их предшественники. Они хорошо сочетаются с анодами высокой плотности энергии, например, с литием и кремнием, что позволяет увеличить емкость батареи без потери ее эффективности.

Этот прорыв не только снижает стоимость производства батарей, но и открывает новые возможности для развития электромобильности. С учетом того, что батарея с новым электролитом продемонстрировала более 4200 часов стабильной работы, можно ожидать, что электромобили станут не только дешевле, но и надежнее.

Таким образом, благодаря разработке китайских ученых, мир стоит на пороге новой эры в производстве электромобилей, где высокая производительность и доступность станут ключевыми факторами успеха.