Он будет с просторной пятипассажирской кабиной.

Обновленный Sollers Argo примечателен своей большой кабиной, где поместятся пять человек. Эта информация поступила от портала Quto.ru.

Новинка будет длиннее обычных моделей на полметра, всего 5,8 метра. В ней установлен российский турбомотор на 2 литра и шестиступенчатая коробка передач. Грузовик имеет задний привод. Ожидается, что он заинтересует тех, кто ищет альтернативу УАЗам для перевозки рабочих.

реклама

Также на рынке появилась другая версия Sollers Argo с бензиновым двигателем. Ее цена начинается от 1,66 млн рублей. Этот автомобиль имеет двигатель на 2 литра и 136 лошадиных сил, работает на Аи-92 и снабжен пятиступенчатой коробкой передач. Покупателям доступны разные версии кузова, включая фургоны для разных нужд, на стандартной базе.

Эти новинки предлагают интересные решения для работы коммунальных служб и других организаций, нуждающихся в надежных и вместительных грузовиках.