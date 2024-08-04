Своеобразная игра в наперстки с ВС РФ.

Согласно заявлениям американского издания «Блумберг» 6 самолетов F-16 были переданы до конца июля 2024-го года и вроде как уже находятся на Украине. Чтобы спрятать самолеты и использовать их так, чтобы не получить ответку в виде ракеты из ОТРК, командование приняло решение сыграть с российской разведкой в наперстки и подготовило копии истребителей в полную величину. Есть информация, что на каждый реальный аппарат будет 3 копии. При этом истребители будут выполнять боевые задачи в крайне секретном режиме, а после каждого вылета их будут перебазировать, чтобы российская разведка не вычислила реальные машины.

Однако проблема размещения самолетов этого типа никуда не делать, так как у F-16 крайне хрупкие стойки шасси и абы куда их не поставишь. По этой причине для их эксплуатации подходят всем известные аэродромы вроде Миргородского или Староконстантиново, а это добавляет проблем ВС ВСУ, но они нашли выход.

реклама

На этой неделе сеть заполонили кадры с якобы летящими F-16 над украинской землей, но пока подтверждения реальности этой информации нет. В любом случае российская разведка будет пристально наблюдать за известными ВПП, которые могут подойти для эксплуатации F-16. Тут стоит помнить, тот факт, что истребители в первую очередь станут использоваться ВС ВСУ против российских Су-34, которые приносят очень много проблем украинской армии. Если это так, то командованию ВСУ придется подтягивать F-16 поближе к ЛБС. В противном случае американские истребители не смогут дотянуться даже ракетами AIM 120 до российских фронтовых бомбардировщиков.