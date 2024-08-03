В Китае нашлись фанаты «Дюны»?

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжает осваивать военные новинки, разработанные за последние 10 лет. Так в сети появились кадры с очередных учений морской пехоты НОАК, в которых засветились беспилотники в виде птиц. При этом неизвестный аппарат активно машет крыльями, что вызывает аналогии с орнитоптерами из произведения Фрэнка Герберта «Дюна». Стоит отметить тот факт, что в Китае уже давно пытаются разрабатывать БПЛА, похожие на обыкновенных птиц и делается это для маскировки дронов.

Точных тактико-технических характеристик засветившегося аппарата в открытых источниках нет, но ранее в Китае разрабатывали аппарат под кодовым названием «Голубь». Дрон отличался малыми размерами и предназначен для работы в городских условиях. В конце последней декады также были кадры с БПЛА, который машет механическими крыльями, имитируя движения птицы. Такой аппарат держался в воздухе до 1,5 часов и даже на близких дистанциях был похож на обыкновенную птицу. Есть вероятность, что засветившийся на кадрах вместе китайскими морпехами дрон является более продвинутой моделью прошлых лет.

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Стоит отметить, что не только в Китае занимаются созданием дронов-орнитоптеров, но только в КНР этому моменту уделено много внимания. Западные страны также разрабатывают дроны-разведчики, замаскированные под птиц, но там все идет на уровне внешнего сходства. При этом зачастую используют толкающие винты и такой дрон может обмануть наблюдателя только на дальних дистанциях.