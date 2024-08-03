Была объявлена воздушная тревога, а после взрыва скорые помчались в сторону аэропорта.

Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по аэродромам, которые могут принять американские истребители F-16, которые должны прибыть на Украину. На этот раз есть сообщения, что ракетный удар российской армии пришелся по Николаеву, но официальный Киев пока никак не прокомментировал происходящее. Однако есть предположение, что прилет пришелся по военному аэродрому Николаева, на котором западные инструкторы обучали украинских пилотов.

Днем 1-го августа сначала над Днепропетровской, а затем и над Николаевской областью прозвучала воздушная тревога, которая оповестила мирных жителей о начале атаки. И если по Николаеву ударили высокоточными ракетами, то по Кривому Рогу прилетели авиабомбы с УМПК. Про последствия ударов по Кривому Рогу ничего не известно, но вот российское подполье в Николаеве рассказало, что «хлопок» раздался в районе аэропорта. Затем в туже сторону начали стягиваться кареты «скорой помощи».

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«(...) слышно скорые и только что дали тревогу. Теперь важно понимать: раненые на каком языке орут? В какую больницу их повезли?» - сообщают николаевские подпольщики.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о том, что Николаевский аэропорт может стать одним из мест базирования истребителей F-16, которые вроде как прибывают на Украину. При этом предполагается, что удар произошел как раз по этой причине.