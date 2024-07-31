В Китае, видимо, новый бестселлер, и это гибрид.

В Китае стартовали продажи нового гибридного внедорожника BYD Song L DM-i, который сразу же стал хитом. За первые три дня дилеры получили около 20 000 заказов, что говорит о большом интересе к этой модели.

BYD Song L DM-i - это автомобиль с передовой гибридной системой, сочетающей в себе 1,5-литровый двигатель и мощный электромотор. Это обеспечивает низкий расход топлива и возможность проехать на одной зарядке до 160 км. Внедорожник предлагается с тремя вариантами аккумуляторов, что позволяет выбрать оптимальный запас хода.

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Модель отличается просторным салоном и современным дизайном, вдохновленным образом дракона. Особенностью являются скрытые дверные ручки и стильные светодиодные фары. Автомобиль доступен в нескольких комплектациях, с ценами от $18 800 до $24 300.

Покупатели особенно полюбили версии с аккумулятором на 112 км запаса хода, выбрав их в 40% случаев. BYD Song L DM-i привлекает молодежь своим элегантным внешним видом и современными функциями.



