Это первый электрический автомобиль, который получил запас хода до 1600 км.

Volkswagen представил новинку в мире электрокаров - минивэн ID. BUZZ Green с запасом хода до 1600 километров. Эта разработка создана не под реализацию, а просто показывает, на что способны ученики механического факультета завода в Ганновере.

Минивэн выкрашен в зеленый цвет, что подчеркивает его эффективность и внимательность к окружающей среде. Внутри машины используются экологически чистые материалы, в том числе деревянный пол и декоративные элементы из ясеня, что делает его интерьер не только красивым, но и уютным.

реклама

Особенностью ID. BUZZ Green является солнечная крыша с фотогальваническими элементами, благодаря которой запас хода увеличивается до 1560 км. Этот проект показывает возможности технологий будущего и подходов в производстве автомобилей, например, использование деревянного пола в серийных моделях.

Volkswagen еще не думали запускать ID. BUZZ Green в продажу, но идеи, заложенные в этом проекте, могут найти применение в будущем, делая автомобили более экологичными и комфортными для пользователей.