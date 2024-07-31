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g1tarist
Российские войска достигают успеха на Кураховском направлении
Предполагается наступление в сторону Константиновки.

В июле 2024-го года деревня Георгиевка к западу от Марьинки перешла под русский контроль и открылась дорога на Курахово, где еще с зимы этого года ВСУ укрепляют оборонительные сооружения. При этом падение георгиевского гарнизона открыло дорогу на не менее значимый населённый пункт – Константиновку. Не стоит путать эту деревню с одноименным городом, который входит в состав долговременных укреплений ВСУ наряду со Славянском и Краматорском.

Деревня Константиновка располагается на важной дороге Угледар-Марьинка, которая использовалась да недавнего времени для снабжения угледарского гарнизона, но теперь оказалась перерезана. При этом в Константиновке продолжается накапливание важных ресурсов и личного состава для отправки в Угледар, но по второстепенным дорогам. Сама деревня находится юго-восточнее от Курахово и ее падение станет настоящим провалом ВСУ в деле снабжения. При этом командование ВСУ не может отвлекать серьезные силы с других направлений.

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Например, продолжается наступление ВС РФ на Покровском направлении, которое сегодня считается наиболее горячим. В Покровске, который находится в 55 км к западу от Донецка, имеется важная железнодорожная станция, по которой идет логистика мощной украинской группировки сил и гарнизонов в ДНР. Именно перекрытие этого транспортного узла будет сильно влиять на дальнейший ход СВО в этом регионе.  При этом такой успех также отодвинет ЛБС от Донецка на достаточную дистанцию, чтобы по городу не могли работать крупнокалиберной ствольной артиллерией.

 

#новости #россия #украина #сво #всу #боевые действия
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