Теперь на участке от этой шахты до поворота на Водяное у украинских войск утрачена возможность беспрепятственной транспортной коммуникации.

Российская армия продолжает отрезать город Угледар от снабжения и постепенно охватывает его в клещи. При этом приходят сообщения, что важная дорога из города на Марьинку, которая к слову уже давно перешла под российский контроль, оказалась перекрыта для прямого прохождения по ней грузопотока, шедшего из Константиновки. Дело в том, что ВС РФ смогли продвинуться на несколько сотен метров вперед и выйти к этой дороге северо-восточнее шахты Южнодонецкая-Первая и взять под огневой контроль поворот на водяное.

реклама

Важная транспортная артерия, по которой шло снабжение Угледара и так находящаяся под постоянным огневым контролем ВС РФ теперь внезапно полностью заблокирована. Участок трассы Угледар-Марьинка вошел в зону влияния российской армии и теперь логистам ВСУ предстоит сложная задача по снабжению угледарского гарнизона. Стоит отметить, что сегодня в этом регионе сухая погода и снабжение может идти по грунтовкам. Однако даже они по большей части уже попадают в зону поражения артиллерийских систем, используемых ВС РФ.

Кроме того, не стоит забывать, что вскоре уже наступит осень и пойдут дожди, которые превратят проселочные грунтовые дороги в болото. Это резко снизит пропускные возможности и еще больше усложнит логистику по ним. Вдобавок российские операторы дронов-камикадзе смогут более эффективно наносить удары по завязшей в грязи технике.

Стоит отметить, что ряд экспертов склоняются к мнению, что такой резкий выступ может стать лакомой целью для местных сил ВСУ. Однако отмечается, что украинской армии на Угледарском направлении немного не до проведения наступательных операций и большая часть сил находится в глухой обороне.