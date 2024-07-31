На странице игры в SteamDB одна из папок была переименована из Project&Staging в собственно Deadlock.

Загадочная игра от Valve, известная как Deadlock, вскоре может быть анонсирована. Это предположение возникло после того, как в базе данных SteamDB произошли изменения: одна из папок игры сменила название с Project&Staging на Deadlock.

Любопытные геймеры, заметившие это обновление, предполагают, что официальное объявление об игре может состояться в ближайшее время. На данный момент информация о шутере Deadlock остаётся неофициальной, и многие детали игры пока что окутаны тайной.

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Слухи и догадки вокруг Deadlock предполагают, что игра может быть похожа на популярный Overwatch, но выполнена в уникальном стиле, характерном для Valve. Что именно это означает для геймеров и какие особенности будут у новинки, пока остаётся загадкой.

В ожидании официального анонса, игровое сообщество взволновано и полно предвкушения. Deadlock обещает стать новым словом в жанре шутеров, и многие надеются узнать больше о проекте в ближайшее время.