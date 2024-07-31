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BMW выпустит электрическую версию кроссовер X5 в 2027 году
Бренд готовит замену для легендарного бандитского кроссовера.

BMW готовит к выпуску новый электрический кроссовер iX5, который появится на рынке в 2027 году. Эта модель станет частью обновленной линейки электромобилей компании. Название iX5 уже зарегистрировано, а дизайн будущего автомобиля обещает быть вдохновленным последними тенденциями.

Ранее BMW использовала название iX5 для версии на водородных топливных элементах, но теперь оно будет присвоено новому электромобилю. Помимо базовой модели iX5 40, планируются версии iX5 50 и топовая iX5 60, каждая из которых будет отличаться мощностью и возможностями.

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Концепт Neue Klasse X, представленный BMW ранее, дал представление о том, как будут выглядеть будущие электрические внедорожники марки. iX5, вдохновленный этим концептом, обещает сочетать в себе современный дизайн и передовые технологии. Однако, в отличие от концепта, iX5 будет построен на существующей платформе CLAR, что может накладывать определенные ограничения на его электрические характеристики. Тем не менее, благодаря предполагаемому увеличению колесной базы, ожидается, что автомобиль сможет вместить большой аккумулятор, что положительно скажется на его запасе хода.

Первые автомобили из новой линейки Neue Klasse, включая седан и внедорожник меньшего размера, начнут производиться на новом заводе в Венгрии с 2025 года. Эти модели появятся на рынке до iX5 и должны заложить основу для будущих электрических автомобилей BMW.

Таким образом, BMW активно работает над расширением своего портфеля электромобилей, и новый iX5 станет важной частью этой стратегии. С его появлением в 2027 году компания надеется привлечь еще больше поклонников электрического транспорта.

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