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g1tarist
ВРУ возмущены уходом сил ВСУ из Красногоровки и во всем обвиняют главкома Сырского
В Раде даже требуют отставки Сырского.

Ряд нардепов из «Слуги закона», включая одиозную правдолюбку Безуглую, поднимают вой по поводу оставления украинской армией Красногоровки, входящей в состав так называемой Донецкой агломерации. Обвинения летят в сторону главкома Сырского, которого Рада критикует уже несколько месяцев за действия главкома в зоне российской Спецоперации.

Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому начало прилетать еще в начале лета, но сейчас все сильно обостряется, так как ему припоминают потерю Очеретино и действия ВС РФ на Покровском направлении, а также ситуацию вокруг Крынок, которые ранее удерживались морпехами, но вынуждены были уйти. Теперь же главкома обвиняют еще и в отходе украинской армии из Красногоровки, которая оставалась последним населенным пунктом, контролируемым ВСУ в Донецкой агломерации. Напомним, что российская армия недавно подняла флаг над северо-западной частью города, а украинские подразделения в спешном порядке отошли в частный сектор, где пытаются закрепиться с переменным успехом.

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Обвинения Безуглой и ее товарищей по ВРУ весьма обоснованы, так как ранее именно Красногоровка вместе с Марьинкой и Авдеевкой рассматривалась как плацдарм для наступления ВСУ на Донецк, а далее выход армии к ростовской границе. Однако теперь план атаки на города окончательно нарушен, так как вся агломерация находится под плотным контролем российских войск, которые не постесняются использовать оставленные укрепления против бывших владельцев. При этом у украинской армии сейчас нет сил для штурмовых действий, да и занимаемые сегодня позиции регулярно «причесываются» артиллерией и авиацией.

#новости #россия #украина #сво #всу #сырский #вру
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