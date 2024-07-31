Японские регуляторы выявили новые нарушения.

Toyota столкнулась с новыми проблемами. Японские власти обнаружили, что компания нарушила правила при сертификации автомобилей. Из-за этого пришлось остановить продажи некоторых моделей.

31 июля стало известно, что в Японии больше не будут продавать автомобили Noah и Voxy. Это решение было принято после того, как Министерство транспорта Японии потребовало от Toyota внести срочные изменения в процесс сертификации.

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Toyota признала свои ошибки и пообещала исправиться. В июне выяснилось, что не только Toyota, но и другие известные автопроизводители, такие как Mazda, Honda и Suzuki, также нарушали правила.

Эти события плохо сказались на репутации Toyota. На годовом собрании акционеров поддержка председателя компании упала до рекордно низкого уровня.

Из-за проблем с сертификацией производство автомобилей снизилось на 13% в июне, что могло уменьшить прибыль компании. Однако Toyota планирует возобновить производство некоторых моделей уже в сентябре.

Несмотря на новые нарушения, некоторые автомобили, прошедшие неправильную сертификацию, продолжат продаваться за пределами Японии. Но модели Voxy и Noah для японского рынка пока что не будут доступны.

Toyota объясняет произошедшее недочетами в контроле и внутренних процедурах. Компания признает, что не уделяла должного внимания важности сертификации и обещает улучшить ситуацию.