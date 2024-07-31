Первые автомобили Leapmotor уже прибыли на континент

Китайский автопроизводитель Leapmotor в партнерстве с международной группой Stellantis впервые выходит на европейский рынок. С сентября этого года жители Европы смогут приобрести новые модели автомобилей Leapmotor у официальных продавцов. Это событие увеличивает количество брендов под крылом Stellantis до пятнадцати.

В начале продаж в Европе будут доступны две модели: компактный городской автомобиль T03 и внедорожник C10. В ближайшем будущем ассортимент планируется расширить. Компания ставит перед собой амбициозную цель – открыть двести точек продаж в 9 странах Европы к концу 2024 года. А уже к 2026 году их число должно достигнуть пяти сотен.

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В Испании уже запланировано открытие четырнадцать центров, и это только начало. До декабря этого года Leapmotor намерена продать около четырех сотен электромобилей, что является впечатляющим результатом для нового игрока на рынке.

Кроме Европы, компания смотрит и на другие регионы, планируя расширение в Ближний Восток, Африку, Азиатско-Тихоокеанский регион и Южную Америку с конца 2024 года. Ежегодно Leapmotor обещает радовать рынок обновленными моделями.

Модель T03, длиной 3,62 метра, обладает запасом хода в 265 км. Сначала автомобили будут поставляться из Китая, но позже сборку перенесут в Польшу на завод Stellantis. Этот автомобиль станет конкурентом для Dacia Spring и Hyundai Inster.

Более крупная модель C10, длиной 4,74 метра, сможет составить конкуренцию Tesla Model Y. В зависимости от выбранной батареи, запас хода может достигать от 410 до 530 км. Мощность электродвигателя в 231 л.с. позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 7,3 секунды, а максимальная скорость составляет 170 км/ч. Быстрая зарядка с 30% до 80% занимает всего 30 минут.

Leapmotor стремится стать заметным игроком на рынке электромобилей в Европе, предлагая инновационные и доступные решения для мобильности.