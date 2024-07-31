Теперь можно общаться с ChatGPT голосом. И ответит он вам тоже голосом.

Разработчики ChatGPT представили новинку для поклонников ChatGPT Plus – голосовой режим. Эта разработка, впервые показанная в мае этого года, позволяет чат-боту отвечать голосом. Пользователи могут даже просить его изменять стиль речи – от драматического до песенного.

Запуск голосового режима, планировавшийся на конец прошлого месяца, пришлось отодвинуть. OpenAI усовершенствовали фильтры для блокировки нежелательного контента, например, просьбы на генерацию музыки с нарушением авторских прав.

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После презентации новой функции в соцсетях появились отзывы о голосе Sky, который напоминал голос Скарлетт Йоханссон из фильма «Она». Разработчики решили исключить этот голос из выбора.

Теперь в ChatGPT Plus будет всего 4 варианта голоса, записанные профессиональными актёрами. OpenAI подчеркнула, что ChatGPT не будет копировать голоса известных людей. Голосовой режим откроется для всех клиентов ChatGPT Plus уже этой осенью.